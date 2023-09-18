Слідчі вважають, що пілот Максим Кузьмінов міг зважитися на викрадення під впливом матері. Ймовірно, саме вона брала участь у переговорах з представниками спецслужб України.

Пілота Максима Кузьмінова, який викрав і передав Україні вертоліт Мі-8, до переходу на українську сторону могла підштовхнути його мати, вона ж могла організувати його втечу. Як пише російський тг-канал "База", до такого висновку прийшли слідчі.

Відзначається, що за кілька місяців до того, як Максим Кузьмінов перегнав вертоліт з Курська в Харківську область разом з екіпажем, його мати, Інна Кузьмінова, безслідно зникла в Примор'ї - вона пішла у відпустку і перестала виходити на зв'язок.

Як розповіли "Базі" знайомі сім'ї, Максим ріс без батька, а Інна багато працювала і часто їздила на заробітки в Корею. Вихованням хлопця займався його дід Герман Кузьмінов - заслужений льотчик Росії, який розбився на вертольоті, коли Максиму було 17 років.

Відео дня

Відзначається, що до минулого року мати підтримувала кар'єру сина, але з початком війни все змінилося, вона сильно переживала, що сина перевели з Примор'я до кордону з Україною і зізнавалася знайомим, що не хоче, "щоб син йшов на війну".

"У грудні Кузьмінова стала вести себе замкнуто — вона згадувала, ніби "збирається кудись їхати" і шукати Максима. У січні вона пішла у відпустку, і більше її не бачили ні колеги, ні близькі. Лише пізніше жінка повідомила, що шукати її не потрібно", - пише видання.

А кілька місяців по тому Максим Кузьмінов викрав вертоліт Мі-8.

"Слідчі вважають, що Максим міг зважитися на викрадення під впливом матері. Ймовірно, саме вона брала участь у переговорах з представниками спецслужб України. При цьому, куди Інна поїхала взимку і де вона знаходиться зараз, невідомо", - пише "База".

Російський пілот перегнав в Україну Мі-8 - що відомо

Нагадаємо, під час спецоперації української розвідки "Синиця" наприкінці серпня російський пілот Максим Кузьмінов добровільно пригнав з РФ вертоліт Мі-8 в Харківську область.

Льотчик розповів, що його рішенню про перехід на бік України послужило повне усвідомлення того, що відбувається. Рішення було прийнято наприкінці грудня 2022 року.

В українській розвідці зазначали, що після цієї спецоперації кількість росіян, які бажають здатися в полон, рекордно зросла.

Вас також можуть зацікавити новини: