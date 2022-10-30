Жінка намагалася зірвати антивоєнний мітинг українців.

Неадекватна росіянка намагалася розігнати мітинг українів у муніципалітеті Кальпе (Іспанія). Жінка, яка, ймовірно, перебувала у стані алкогольного сп'яніння, кричала нецензурні висловлювання і заявила, що Україну "мало обстрілюють".

Відео інциденту опублікувала українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай в Instagram.

На кадрах видно, як група українців у вишиванках з прапорами зібралася на мирний мітинг проти війни. Однак захід не сподобався одній російськомовній особі. Жінка накинулася на українців, почала лаяти та кричала, що її звати "Володимир Путін".

Відео дня

Агресія жінки не припинялася кілька хвилин. Одіозна росіянка тицяла в обличчя українців середній палець та кричала нецензурні слова.

Далі жінка несподівано заявила, що турбується за українців. Вона дістала зі своєї сумки дві стрічки синього та жовтого кольорів та почала розповідати про любов до України.

Втім, "акт любові" тривав не довго. Одна з українок спокійно пробувала пояснити росіянці, що їй довелося кинути все вдома і поїхати за кордон, рятуючи себе і рідних від російських бомбардувань. Росіянка відповіла коротко і "з любов'ю": "Мало вам!"

Неадекватні росіяни за кордоном

Росіяни часто провокують скандали через війну. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Зовсім нещодавно росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

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