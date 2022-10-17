За словами дівчини, їй прикро, що проросійські відео образили стількох українців.

Працівники Служби безпеки України провели бесіду із жителькою Івано-Франківська, яка вихвалялася паспортом РФ та сумнівалася у перемозі України. Дівчина записала чергове відеозвернення до українців із вибаченнями.

Відео опублікував Телеграм-канал "Всевидящее Око".

Дівчина називає себе Гордій Тетяною Володимирівною. Вона "дуже шкодує", що її дії в соцмережах та заяви щодо російсько-української війни "образили стількох українців".

Відео дня

"Це була дурість з мого боку. Я просто хотіла хайпонути і не думала про наслідки. Зі мною поговорили співробітники Служби безпеки України, і я усвідомила свою помилку", - заявила дівчина.

Вона нібито розуміє, що її відео можна розцінювати як підтримку Росії у війні, але вона "підтримує Україну" й навіть "донатила на Байрактар". Своїм "колегам"-блогерам дівчина порадила думати над змістом контенту, який вони транслюють.

За даними каналу, дівчину відрахували з університету за інцидент.

Скандали щодо війни в Україні

Українці рідко ганьбляться скандальними заявами щодо війни в Україні, але такі скандали часто провокують росіяни. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Зовсім нещодавно росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

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