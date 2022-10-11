Неадекватну жінку розлютив мітинг українців, який зібрався у німецькому місті.

Росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

Відповідний заклик жінка з нікнеймом Alena Dirksen опублікувала в одній із соцмереж.

На кадрах видно, групу людей з українськими прапорами, які вийшли на вулиці Дрездена вчора, аби привернути увагу суспільства на масований ракетний удар, який окупанти влаштували вчора. Росіянку обурила ініціатива, а не тероризм, який влаштував диктатор.

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"Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось, тут у нас в Дрездені теж можна один разок їб*нути гарненько", - заявила росіянка.

Особу росіянки встановили досить швидко, тому вона записала відеозвернення, у якому бідкається, що отримує погрози в Instagram. Страждає й ресторан, яким вона володіє, адже люди масово ставлять йому низький рейтинг. Однак вона запевняє, що "антиреклама - теж реклама" й закликала "продовжувати у тому ж дусі".

Скандали з неадекватними росіянками

Росіянки часто агресивно поводяться з українцями за кордоном. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

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