За словами президента США, є високі шанси того, аби досягти припинення вогню.

Президент Дональд Трамп заявив, що наразі США близькі з однією стороною, але не так, як з іншою щодо мирної угоди для України. Водночас американський лідер не розповів, про яку саме "близьку" сторону йдеться. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

Однак Трамп визнав, що може настати час, коли він скаже: "гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними".

"Можливо, це (досягти мирної угоди - УНІАН) неможливо зробити. Існує величезна ненависть, ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками (Зеленським і Путіним - УНІАН) і між, знаєте, деякими солдатами, відверто кажучи. Між генералами. Вони запекло воюють вже три роки. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це", - підкреслив президент США.

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Трамп і війна в Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що йому пообіцяв Дональд Трамп під час зустрічі в Римі. За його словами, ця розмова була "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були". Глава держави наголосив, що під час зустрічі він також підняв тему систем ППО і отримав хороший відгук.

Водночас видання Foreign Policy писало, що для досягнення миру в Україні, Трамп має зрозуміти, якої шкоди вже завдав. За словами експерта, президент США діяв так, ніби це Україна "була короткостроковою проблемою, а Росія - довгостроковою можливістю".

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