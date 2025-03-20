За словами президента, наразі США не підтримують Україну в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що зняття теми перспективи членства України в НАТО з переговорного процесу є великим подарунком для Росії. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Президент України вважає неправильною позицію США, яка полягає у знятті з переговорів теми руху України до членства в НАТО.

"Сполучені Штати Америки як головний союзник в НАТО - не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати руським. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно", - наголосив Зеленський.

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Глава держави висловлює жаль, що Україну не беруть до Альянсу, бо Україна дуже прагне набути членства:

"Ми вважаємо, що це б розв'язало багато проблем і багато питань".

Зокрема, за його словами, коли сьогодні йде пошук варіантів посилення армії України, української ППО, збільшення чисельності військових, місць для проведення навчань і тренувань, або яким має бути іноземний контингент для розміщення в Україні, то замість цього Україну можна було би запросити в НАТО.

Зеленський вважає, що з НАТО було би простіше.

Вступ України в НАТО - позиція США

Як повідомляв УНІАН, нещодавно радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив, що вважає малоймовірною перспективу вступу України до НАТО.

12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що в США не вірять, що членство України в НАТО буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів.

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