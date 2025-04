Глава держави нагадав, що Росія не може накладати вето на прагнення України набути членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у Російської Федерації, яка ініціювала повномасштабну війну, треба запитати, від чого вона відмовляється, якщо бажає зафіксувати відмову України від членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

Президент нагадав, що Америка фактично не підтримувала прагнення України приєднатися до НАТО, але й юридично ніхто Україні у цьому не відмовляв. При цьому глава держави припустив, якщо всі країни-члени НАТО будуть підтримувати Україну у вступі, то "ніхто не може накласти вето як країна поза НАТО на членство України в НАТО". Як відзначив Зеленський, Росія не є членом Альянсу.

"Росія є, окрім того, що злочинець та агресор, вона учасник цієї війни. Вона не може говорити про гарантії безпеки для України. Вона їх порушила", - сказав Зеленський.

Разом із тим президент упевнений, що у США та РФ є діалог щодо України в НАТО.

"І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, наприклад, усі нас підтримують у НАТО, але Росія вимагає, щоб ми відмовились від НАТО, у мене є питання, дуже пряме... У мене дуже просте запитання. Ми відмовляємось, і це просять нас Сполучені Штати Америки. А я тоді говорю Сполученим Штатам Америки, якщо ми хочемо бути конструктивними: а що взамін? Тобто які гарантії безпеки?" - наголосив Зеленський.

Він вважає, що якщо США за таких умов повідомляють, якими можуть бути гарантії безпеки для України, то це буде діалогом.

"А що Росія нам дає за це? Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Логічно? Тобто вони раніше казали, що вони пішли в Україну "захищати" безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Тобто якщо НАТО не наближається, що буде Росія пропонувати? Що вони пропонують? Ви відмовтесь, це погроза. Погроз руських не боїмося", - наголосив Зеленський.

План США щодо України

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у різних американських медіа, зокрема в The Wall Street Journal і The New York Post, йдеться про можливі пропозиції президента США Дональда Трампа стосовно варіантів "мирної угоди" між Україною і Росією. Одна із таких пропозицій стосується того, що офіційний Київ нібито має відмовитися від членства в НАТО.

Трамп оголосив про намір найближчими днями публічно представити план мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, ініціатива може передбачати залучення європейських військових сил для забезпечення дотримання можливого перемир’я.

