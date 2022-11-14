Джо Байден заявив, що він прагне підтримувати відкриті лінії зв'язку на особистому та державному рівні.

Китайський лідер Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден зустрілися для проведення довгоочікуваних переговорів на Балі.

Як пише видання Reuters, відносини між їхніми країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття, вони затьмарені розбіжностями по безлічі питань від Тайваню до торгівлі.

Лідери країн на початку зустрічі посміхнулися і потиснули один одному руки перед низкою китайських і американських прапорів.

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Байден заявив, що він прагне підтримувати відкриті лінії зв'язку на особистому та державному рівні.

"Як лідери наших двох країн, я вважаю, ми поділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, не допустити, щоб конкуренція переросла в конфлікт, і знайти способи спільної роботи щодо нагальних глобальних питань, які вимагають нашої взаємної співпраці", - сказав Байден.

Він також згадав про проблеми зміни клімату та продовольчої безпеки у світі.

Сі Цзіньпін сказав, що відносини між двома країнами не відповідають глобальним очікуванням.

"Тому нам потрібно намітити правильний курс для китайсько-американських відносин. Нам потрібно знайти правильний напрямок для розвитку двосторонніх відносин і підняти їх на новий рівень", - заявив Сі.

"Світ очікує, що Китай і Сполучені Штати будуть належним чином регулювати відносини", - сказав він, додавши, що з нетерпінням чекає спільної роботи з Байденом, щоб повернути відносини в правильне русло.

Очікується, що їх основними темами для обговорення стануть Тайвань, Україна і ядерні амбіції Північної Кореї.

Які розбіжності США і Китаю: деталі

Напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу. У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Також повідомлялося, що Китай допомагає Камбоджі модернізувати свою військово-морську базу. Офіційний представник МЗС Мао Нін назвала це "нормальним обміном".

Раніше Байден висловив стурбованість лідеру Камбоджі з приводу діяльності Китаю на військово-морській базі Реам, підкресливши важливість повної відкритості.

США мають намір побудувати п'ять військових об'єктів на Філіппінах, заявив глава Філіппінського Генштабу генерал-лейтенант Бартоломе Вісенте Бакарро.

Раніше Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян підкреслив "безвідповідальність" ядерних загроз під час саміту в Камбоджі, заявивши, що Китаю не подобається ядерна риторика стратегічного партнера Росії.

Саміт "Великої двадцятки" в Індонезії

Саміт G20 пройде 15-16 листопада. Напередодні Індонезія заявила, що лідери 17 держав підтвердили свою участь.

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Замість Путіна Росія направила на саміт G-20 міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" російському президенту Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії.

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