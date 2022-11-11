Відносини між Китаєм і Сполученими Штатами перебувають у найгіршому стані за останні десятиліття.

У понеділок, 14 листопада, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін мають провести першу особисту зустріч з моменту, як Байден очолив Білий дім.

Зустріч глав держав запланована в рамках саміту країн "Великої двадцятки", котрий пройде в Індонезії, пише Reuters.

Відносини між Китаєм і Сполученими Штатами перебувають у найгіршому стані за останні десятиліття. Вони напружені через низку питань, включаючи торгівлю та технології, права людини та Тайвань. Напередодні зустрічі глав держав між ними знову виникли розбіжності: Китай засудив план Білого дому поінформувати Тайвань про результати зустрічі Байдена і Сі.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про намір поінформувати Тайвань про переговори, зазначивши, що Сполучені Штати прагнуть зробити так, щоб Тайвань почувався "захищено та комфортно" в контексті підтримки США.

Але речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь виступив категорично проти цього й заявив, що будь-яке таке повідомлення Сполучених Штатів для Тайваню порушить обіцянку США підтримувати лише неофіційні контакти з цим самоврядним островом, який Пекін вважає своєю територією.

На думку експертів, обидві сторони можуть використати переговори для пошуку роз'яснень щодо "червоних ліній", визначення сфер співпраці та стабілізації відносин, але значний прогрес навряд чи буде досягнутий.

"Я не думаю, що ми можемо очікувати якогось прориву. Вони нарешті можуть зустрітися віч-на-віч і повідомити про занепокоєння один одного", - сказав Reuters науковий співробітник Школи міжнародних досліджень Сінгапуру Коллін Кох.

Востаннє Байден і Сі зустрічалися особисто, коли Байден був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.

"Ця особиста зустріч надасть адміністрації Байдена найкращу можливість перевірити, чи визнає Сі важливість стабільних відносин зі США для власної безпеки та економіки Китаю", - сказала професор Каліфорнійського університету з Сан-Дієго Сьюзан Ширк.

Саміт "Великої двадцятки" - що відомо

Саміт G20 проходитиме на індонезійському острові Балі 15-16 листопада. Очікується, що участь у ньому візьмуть не тільки лідерів 20 найбільших економік світу, але й запрошених країн, таких як ОАЕ та Україна.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт Зеленського і Путіна. У серпні він повідомив, що президент Росії планує відвідати саміт G20 в Індонезії у листопаді цього року.

Проте у листопаді президент Індонезії повідомив, що розмовляв із Путіним і майже впевнений в тому, що він не відвідає саміт. Згодом в РФ підтвердили, що замість Путіна на саміт Росія направить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Тим часом, за словами речника президента України, Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі в Індонезії, наймовірніше в онлайн-форматі.

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