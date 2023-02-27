Прем'єр-міністр Угорщини заявив про загрозу ескалації через розширення Альянсу.

Північноатлантичний альянс повинен десять тисяч разів подумати перед тим, як включати до свого складу Україну. Це питання рано чи пізно все одно спливе.

"Ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну", - цитує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана видання Telex.

Водночас угорський політик заявив, що це не відноситься до питання про вступ до Альянсу таких країн як Швеція і Фінляндія. При цьому він вказав, що його група не буде голосувати по Фінляндії і Швеції, тому що, на його думку, це буде кроком до подальшої ескалації.

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Позиція Угорщини щодо України - що відомо

Угорські політики неодноразово відрізнялися антиукраїнськими заявами. Крім того Угорщина затягує введення санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи поблажок.

Також офіційний Будапешт відмовився допомагати Києву зброєю і заборонив іншим країнам транзит ворруженія для ЗСУ по угорській території.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не припиняє демонстративно підтримувати зв'язки з РФ і Білоруссю під виглядом, що співпраця з агресором допоможе зупинити війну.

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