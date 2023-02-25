Відразу після війни Україна повинна стати членом Альянсу, що буде вигідно всім в НАТО.

НАТО має прийняти Україну до свого складу відразу після закінчення війни, оскільки українська армія буде найдосвідченішою на континенті. Про це заявив обраний, але ще не чинний президент Чехії Петро Павел в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, поки триває війна, про вступ України в НАТО мови бути не може, оскільки це призведе до війни між ядерними країнами. Однак після встановлення миру Альянс має розглянути питання членства України.

"Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО – за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важливі для всіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО", – заявив Павел.

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Перспективи членства України в НАТО

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна офіційно подає заявку на вступ до НАТО. Рішення було ухвалено на тлі оголошеної Кремлем анексії чотирьох регіонів України.

У річницю російського вторгнення Зеленський зазначив, що Україна хотіла б отримати від НАТО певні гарантії безпеки на той час, поки процес вступу України до Альянсу не завершився.

Нещодавно стало відомо, що генсек НАТО офіційно запросив президента України взяти участь у наступному саміті НАТО, який відбудеться влітку у Вільнюсі.

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