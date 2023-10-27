США "не збираються залишати" Україну, переконує республіканець.

Новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за надання підтримки Україні, але за певних умов.

Як він зазначив в ефірі Fox News, США "не збираються залишати" Україну. На його переконання, перемога Росії у війні проти України стане заохоченням не лише для Кремля, але й Китаю.

"Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він зупиниться на цьому. Ми також повинні підтримувати нашого важливого союзника на Близькому Сході, а це Ізраїль", – зазначив він.

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Водночас Джонсон виступив за те, аби Україна більше звітувала щодо витрачених грошей. Крім цього, республіканці прагнуть отримати додаткову інформація про стратегію адміністрації президента США Джо Байдена щодо України.

"Ми хочемо знати, яка там мета, яка кінцева мета України. Білий дім цього не надав", – заявив Джонсон.

Допомога США Україні та Ізраїлю - це треба знати

20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів на надзвичайні витрати для допомоги Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам.

Передбачали, що найбільша частка фінансування, 61,4 мільярда доларів, піде саме для України: на військове обладнання, надання економічної та безпекової допомоги.

Водночас у Палаті представників, де більшість мають республіканці, обрано нового спікера. Ним став республіканець з Луїзіани Майк Джонсон. Президент США Джо Байден привітав Джонсона з обранням на посаду та закликав його сприяти схваленню додаткового фінансування для України.

Сам Джонсон виступив за те, що від України потрібно вимагати більшої звітності щодо виділених коштів. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що такі перевірки – це "природна річ".

Також Джонсон заявив, що Палата представників розгляне допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а не разом, як передбачалося раніше.

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