Республіканська партія запропонує Ізраїлю окремий пакет допомоги в розмірі 14,5 мільярдів доларів.

Палата представників США розгляне двома окремими пакетами нову військову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву нового спікера Майка Джонсона.

"Наш консенсус серед республіканців в Палаті представників полягає в тому, що нам необхідно розділити ці питання", - сказав Джонсон і додав, що передав це повідомлення представникам Білого дому після зустрічі з Байденом раніше в четвер.

Спікер зазначив, що републіканці в Палаті представників мають намір знайти кошти для допомоги в бюджеті США, а не просто надрукувати гроші.

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"Ізраїль - це окреме питання. Але ось що відрізняє республіканців Палати представників від іншої команди. Ми збираємося знайти компенсацію в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші для відправки за кордон. Щоб зробити це, ми збираємося профінансувати скорочення в інших місцях", - сказав він.

За словами Джонсона, республіканці Палати представників запропонують пакет допомоги Ізраїлю в розмірі 14,5 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів на надзвичайні витрати для України, Ізраїлю та іншу іноземну допомогу, сподіваючись, що пакетна угода допоможе їй отримати всю суму. Але зростаючий скептицизм серед республіканців у Палаті представників по відношенню до України був одним з найбільш спірних питань у тритижневій боротьбі партії за те, хто очолить палату, кульмінацією якої стало обрання Джонсона у середу.

Джонсон, республіканець з Луїзіани, заявив, що США не відмовляться від України і що перемога Росії додасть сміливості не тільки Кремлю, але й Китаю щодо Тайваню. Однак він додав, що допомога Україні потребуватиме більшої звітності за вже витраченими грошима.

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