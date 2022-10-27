Мелоні неодноразово заявляла про підтримку Києва, в той час як її союзники у коаліції Берлусконі і Сальвіні були набагато більш двоїстими в цьому питанні.

Новий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це йшлося під час її виступу в італійському парламенті, цитує Reuters.

Мелоні підкреслила, що постачання зброї є єдиним засобом досягнення справедливого миру в Україні.

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"Миру можна досягти, підтримавши Україну... це єдиний шанс, щоб вести переговори... Ми повинні працювати на мир, і ми будемо робити це у повній згоді з нашими західними союзниками, беручи до уваги волю українського народу", - зазначила прем'єр.

Обрання Мелоні: чого чекати Україні від Італії

Джорджія Мелоні стала першою жінкою-прем'єром в історії Італії.Її уряд - найправіший з часів Другої світової - замінив адміністрацію національної єдності на чолі з колишнім головою Європейського центрального банку Маріо Драгі.

До альянсу "Братів Італії" на чолі з Мелоні ввійшли також партії проросійських політиків Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні. Представники цих сил останнім часом робили неоднозначні заяви щодо України та Росії. Наприклад, новообраний спікер нижньої палати від "Ліги" Лоренцо Фонтана нещодавно заявляв, що санкції проти РФ "можуть стати бумерангом" для Італії.

Сама Мелоні заявляла про "вірну підтримку" України, а також попередила, що її кабінет буде "пронатівським" і стане повноправною частиною Європи: "Італія з нашим урядом ніколи не буде слабкою ланкою на Заході".

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