Джорджія Мелоні стане першою жінкою-прем'єро в Італії.

Коаліція правих і крайніх правих партій перемагає на парламентських виборах в Італії. Лідер "Братів Італії" Джорджія Мелоні стане першою жінкою-прем'єром в країні. Результати голосування позначаться на підтримці України державою.

Попередніми результатами виборів поділився портал la Repubblica.

Права коаліція набрала 44% голосів. "Брати Італії" отримали 26%, а ще дві партії з блоку, "Ліга" і "Вперед, Італія", мають 8 і 9% відповідно.

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Лівоцентристські партії набрали близько 27%. Ще 15% отримав "Рух п'яти зірок". До парламенту також пройшла Azione-Italia Viva з показником приблизно 8%.

"Ми повинні пам'ятати, що знаходимося не в кінцевій точці, а в початковій. Саме з завтрашнього дня ми повинні довести свою спроможність", — сказала Мелоні вранці в понеділок радісним прихильникам своєї націоналістичної партії "Брати Італії".

Видання The Washington Post проаналізувало, як результати виборів в Італії вплинуть на підтримку України. Серед європейців допомога нашій державі втрачає популярність у міру появи все більш гострих економічних проблем. Мелоні у своїй риториці підтримувала боротьбу проти російської агресії. Однак її найближчі союзники симпатизують Кремлю. Це стосується лідера "Ліги" Маттео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі, давнього друга Володимира Путіна. Перший ставив під сумнів ефективність санкцій проти Росії, а другий захищав президента країни-агресора.

Опитування показують, що популярність РФ серед правих популістських сил в Європі значно знизилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак вони все ще набагато сильніше симпатизують Кремлю, ніж їхні опоненти.

Вибори в Італії: основні подробиці

Партія "Брати Італії" на чолі з Джорджією Мелоні сповідує найбільш праві погляди, ніж будь-який основний політичний рух Італії з часів її колишнього фашистського лідера Беніто Муссоліні

Лідери Євросоюзу, які прагнуть зберегти єдність після вторгнення Росії в Україну, стурбовані тим, що Італія буде більш непередбачуваним партнером, ніж при колишньому главі уряду Маріо Драгі.

Мелоні в ролі 68 прем'єр-міністра доведеться зіткнутися з безліччю викликів, наприклад, підвищенням вартості енергоресурсів.

Новий лідер Італії применшує постфашистські корені своєї партії і зображує її як основну консервативну групу. Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не йти на невиправданий ризик в економіці, яка сильно постраждала від зростання цін.

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