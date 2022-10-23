Мелоні сформувала найправіший уряд Італії з часів Другої світової, до якого ввійшли, зокрема, прихильники Путіна.

Нова прем'єрка Італії Джорджія Мелоні подякувала українському президенту Володимиру Зеленському за привітання й запевнила у подальшій підтримці України на тлі збройної агресії Росії.

Про це йдеться у Twitter Мелоні.

"Щире дякую, Володимире Зеленський! Італія є і завжди буде на боці хороброго народу України, який бореться за свою свободу та законний мир. Ви не самотні!" - відповіла Мелоні на привітання Зеленського з обранням на пост прем'єра.

Обрання Мелоні: чого чекати Україні від Італії

Джорджія Мелоні стала першою жінкою-прем'єром в історії Італії.Її уряд - найправіший з часів Другої світової - замінив адміністрацію національної єдності на чолі з колишнім головою Європейського центрального банку Маріо Драгі.

До альянсу "Братів Італії" на чолі з Мелоні ввійшли також партії проросійських політиків Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні. Представники цих сил останнім часом робили неоднозначні заяви щодо України та Росії. Наприклад, новообраний спікер нижньої палати від "Ліги" Лоренцо Фонтана нещодавно заявляв, що санкції проти РФ "можуть стати бумерангом" для Італії.

Сама Мелоні заявляла про "вірну підтримку" України, а також попередила, що її кабінет буде "пронатівським" і стане повноправною частиною Європи: "Італія з нашим урядом ніколи не буде слабкою ланкою на Заході".

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