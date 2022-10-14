Він називає себе "хрестоносцем", який бореться проти абортів та одностатевих цивільних шлюбів.

В Італії спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії "Ліга" Лоренцо Фонтану.

Фонтана набрав 222 голоси депутатів, повідомляє Rai. Його кандидатуру підтримала в тому числі партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні, яка, ймовірно, очолить новий уряд країни.

Як зазначає "Європейська правда", Фонтана раніше обіймав посаду міністра з європейських справ в уряді Джузеппе Конте. Він також був міністром у справах сім'ї та інвалідності та віцепрезидентом Палати депутатів.

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Хто такий Лоренцо Фонтана

Фонтану вважають ультраконсерватором. Він називає себе "хрестоносцем", який бореться проти абортів та одностатевих цивільних шлюбів.

Він також заявляв, що Росія під керівництвом Володимира Путіна "є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства". Фонтана є великим шанувальником Путіна, якого описує як "світло" для західного світу.

За даними видання La Stampa, Фонтана у 2014 році їздив на так званий "референдум" до тимчасово окупованого Криму.

Фонтана також був депутатом Європарламенту і в 2017 році голосував проти надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом.

Вибори в Італії

Партія Джорджії Мелоні "Брати Італії" сповідує найбільш праві погляди, ніж будь-який інший основний політичний рух Італії з часів її колишнього фашистського лідера Беніто Муссоліні.

У ЄС стурбовані тим, що Італія може стани більш непередбачуваним партнером, ніж при колишньому главі уряду Маріо Драгі.

26 вересня стало відомо, що коаліція правих і крайніх правих партій перемогла на парламентських виборах в Італії.

28 вересня Джорджа Мелоні з крайньо правої партії, яка має стати наступним прем’єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни.

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