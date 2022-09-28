Раніше президент Володимир Зеленський привітав Джоджу Мелоні та її політсилу з перемогою на виборах.

Політикиня Джорджа Мелоні з крайньо правої партії, яка має стати наступним прем’єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни.

"Шановний Володимир Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Будьте сильними і бережіть свою віру", – написала вона в Twitter.

Зазначимо, що напередодні Зеленський у Twitter привітав Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Він написав, Україна розраховує "на плідну співпрацю з новим італійським урядом".

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Як відомо, з початку війни Мелоні рішуче підтримувала постачання Україні зброї для самооборони та обіцяла підтримувати політику Заходу, спрямовану проти агресії Росії.

Вибори в Італії

Партія Мелоні "Брати Італії" сповідує найбільш праві погляди, ніж будь-який інший основний політичний рух Італії з часів її колишнього фашистського лідера Беніто Муссоліні.

У ЄС стурбовані тим, що Італія може стани більш непередбачуваним партнером, ніж при колишньому главі уряду Маріо Драгі.

26 вересня стало відомо, що коаліція правих і крайніх правих партій перемогла на парламентських виборах в Італії.

Права коаліція набрала 44% голосів. "Брати Італії" отримали 26%, а ще дві партії з блоку, "Ліга" і "Вперед, Італія", мають 8 і 9% відповідно. Мелоні стане першою жінкою-прем'єром в країні.

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