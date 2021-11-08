В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель після відходу зі своєї посади більше не планує займатися політикою.
Про це вона сказала в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Що ж стосується питання про те, чим я займуся... Політикою я більше займатися не буду. Я не буду вирішувати політичні конфлікти - я займалася цим багато років", - зазначила Меркель.
За її словами, спочатку вона трохи відпочине. Зокрема, вона має намір поперемінно читати і спати.
"А потім подивимося, що прийде мені в голову", - додала вона.
Меркель підкреслила, що через пару місяців стане ясно, що їй захочеться робити далі.
Як відомо, після 16 років на чолі уряду Німеччини Меркель йде на пенсію.
Нагадаємо, у травні цього року Ангела Меркель розповіла, що після того, як піде з посади, планує виспатися, погуляти на природі й подумати, чим конкретно вона хоче займатися.
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А два роки тому Меркель, яка є фізиком за освітою, повідомила, що планує повернутися до наукової роботи після того, як піде з посади німецького канцлера.
Як повідомляв УНІАН, у Німеччині вибори нового складу Бундестагу відбулися 26 вересня. Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.
Перше місце у виборчих перегонах посіла Соціал-демократична партія Німеччини. Ця політсила обійшла керівну німецьку партію "Християнсько-демократичний союз", до якої входить Меркель.
У вівторок ввечері, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.
Поки в країні ще не сформували новий уряд, Меркель буде виконувачем обов'язків канцлера. Можливим кандидатом на посаду канцлера є лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
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