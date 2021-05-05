Ангела Меркель займає пост канцлера Німеччини протягом 16 років.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як піде з посади, планує виспатися, погуляти на природі й подумати, чим конкретно вона хоче займатися.

Про це Меркель розповіла в ході брифінгу, передає НВ.

"Я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я дуже чекаю цього, але зараз я буду робити із задоволенням свою роботу", - сказала вона.

За словами Меркель, під час пандемії робота забирає у неї багато часу, тому вона поки не думає, що буде робити після.

Читайте такожПолітолог з РФ назвав рік, коли стане відомий наступник Путіна: їх може бути кілька

Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини протягом 16 років, але покине цей пост у вересні 2021 року. Вона не братиме участі у виборчій кампанії на вересневих виборах до Бундестагу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій