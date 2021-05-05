Канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як піде з посади, планує виспатися, погуляти на природі й подумати, чим конкретно вона хоче займатися.
Про це Меркель розповіла в ході брифінгу, передає НВ.
"Я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я дуже чекаю цього, але зараз я буду робити із задоволенням свою роботу", - сказала вона.
За словами Меркель, під час пандемії робота забирає у неї багато часу, тому вона поки не думає, що буде робити після.
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Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини протягом 16 років, але покине цей пост у вересні 2021 року. Вона не братиме участі у виборчій кампанії на вересневих виборах до Бундестагу.
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