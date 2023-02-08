Він заявив, що його не лякають ядерні загрози російських пропагандистів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світ був би кращим, якби в ньому не було російського президента Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю Bild. Журналіст запитав його про можливий світ без російського диктатора. "Без коливань і без компромісів - світ без Путіна був би кращим", - сказав глава Міністерства оборони ФРН.

Коментуючи погрози російських пропагандистів про ядерні удари по об'єктах Німеччини, Пісторіус сказав, що його вони не лякають. "Одне - це те, що відбувається всередині, а інше - це те, що відбувається в пропаганді. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", - сказав він.

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На думку Пісторіуса, впевнено говорити про повернення Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей під контроль України зараз - це як дивитися в кришталеву кулю.

"Україна бореться неймовірно хоробро. У неї чудові солдати. Вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну в міру наших можливостей", - додав він.

Що відомо про нового міністра оборони Німеччини

Як повідомляв УНІАН, Борис Пісторіус зайняв посаду глави Міноборони у січні 2023 року. Він є однопартійцем канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії.

Вчора, 7 лютого, він вперше прибув в Україну. Пісторіус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і передав главі Міноборони України Олексію Резнікову іграшковий танк Leopard 2.

В ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він анонсував прибуття перших танків Leopard 2 в Україну в кінці березня.

Пісторіус підкреслив, що Німеччина на боці України в цій війні і робить все можливе для підтримки української армії.

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