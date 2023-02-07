Крім того, Україна до кінця поточного року отримає близько 80 танків Leopard А1, у 2024 - понад 100.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським анонсував прибуття перших танків Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня, йдеться у Twitter Бундесверу.

Водночас глава Міноборони України Олексій Резніков за результатами переговорів з Пісторіусом натякнув на "багато новин".

"Ми провели плідну розмову. Це вже наша друга зустріч після зустрічі у форматі "Рамштайн". Невдовзі буде іще одна в такому ж форматі, однак в Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, але й кооперацію і на майбутнє, і після перемоги", - наголосив Резніков.

Відео дня

Деталі перемовин - заява Пісторіуса щодо передачі Leopard 1

Пісторіус повідомив, що разом з Резніковим обговорив варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема - систем протиповітряної оборони.

"Я на своїй посаді близько 2 тижнів. Хочу висловити солідарність Україні. Із захопленням і повагою я ставлюся до ваших людей і українських солдатів. Український солдат - рішучий. Не має бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України", - зазначив Пісторіус.

ОНОВЛЕНО 21:30. Також, за словами Пісторіуса, він обговорив з Резніковим постачання Україні спільно з європейськими партнерами танків Leopard А1. "Їх до літа буде 20-25, до кінця року – близько 80, а впродовж 2024 року – понад 100 одиниць", - сказав він.

Пісторіус наголосив, що "Німеччина робить все можливе для підтримки ЗСУ, бо ми на вашому боці. Віримо, що Україна не здасться, а воля обороняти свою землю переможе усе".

Напередодні низка західних ЗМІ повідомили про схваленням урядом ФРН реекспорту понад сотні бойових танків Leopard 1 для потреб українських сил. При цьому концерн Німеччини Rheinmetall вказує, що готовий передати тільки 20-25 одиниць цієї техніки України цьогоріч. Ще 88 - вже наступного року.

Відправка Україні німецьких танків - що відомо

Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти.

Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

Вас також можуть зацікавити новини: