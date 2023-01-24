За його словами, НАТО виступає в єдності і буде співпрацювати.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що розбіжностей між союзниками в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у питанні постачання бойових танків для України немає.

"Часто можна почути, що між союзниками бракує єдності, або що Німеччина ізольована. Але це зовсім не так. Я закликаю усіх, і я дав чітко зрозуміти на нашій зустрічі "Рамштайн", не створювати враження, що між союзниками є розбіжності. Є деякі партнери, які досі аналізують свої рішення, та інші партнери, які хочуть рухатися швидше, але ми не розділені. Тому це процес, який триває", - наголосив Пісторіус на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Він сказав, що НАТО виступає в єдності і буде співпрацювати.

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Танки Leopard 2 для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"). Міністр оборони США Ллойд Остін закликав її учасників не сповільнювати темпи у наданні підтримки Україні.

Водночас Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, коли буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання їх в Україну.

Також Пісторіус заперечив, що рішення Німеччини про потенційне відправлення танків Leopard 2 в Україну прив'язане до того, щоб аналогічний крок із постачанням танків M1 Abrams зробили Сполучені Штати.

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