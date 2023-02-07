Міністр оборони України опублікував фото привезеного подарунку.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав з візитом до України. Він передав своєму українському колезі Олексію Резнікову танк Leopard 2, щоправда поки що іграшковий.

"BREAKING: до Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Бундесканцлеру, моєму колегі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!", – написав Резніков у Twitter.

Міністр оборони України також опублікував фото привезеного подарунку.

Відео дня

Надання Україні танків Leopard: останні заяви країн

Бундестаг "дав зелене світло" на реекспорт 187 бойових танків Leopard 1 для потреб ЗСУ. Водночас SPIEGEL пише про 178 Leopard, схвалених Федеральною радою безпеки Німеччини для передачі Україні.

До "танкової коаліції" приєднається і Данія. Країна передасть Україні танки Leopard 1A5, які більше не використовується її Збройними силами. Техніка надійде в Україну протягом кількох місяців.

Крім того, Португалія передасть Україні певну кількість танків Leopard 2. Однак кількість і строки поставки поки невідомі.

Вас також можуть зацікавити новини: