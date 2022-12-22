На відео потрапило тренування, під час якого військові відбивали наступ ворога.

Міністерство оборони Великої Британії показало тактичні тренування із бойовою стрільбою, які проходять українські новобранці з британською армією.

Відео опублікували у Twitter відомства. Зазначається, що на тренуваннях відпрацьовували відбивання наступу ворога.

"Для успіху необхідна командна робота, українських новобранців вчать працювати разом у бою, щоб перемогти ворога. Подивіться, як ці новобранці відбивають наступ ворога на тактичних тренуваннях із бойовою стрільбою на снігу з британською армією цього місяця", – написали у Міноборони Великої Британії.

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Навчання українських військових у Британії

Як раніше повідомляв УНІАН, Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів. Як відомо, 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що навчання у Великій Британії до кінця року завершать майже 10 тис. українських військових.

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