З січня у Британії заплановані навчання для ще 19,2 тис. українських солдатів та офіцерів.

Навчання у Великій Британії до кінця року завершать майже 10 тис. українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"До Нового року це буде майже 10 тисяч, а починаючи з 1 січня - ще 19,2 тис. солдат та офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", - зазначив він.

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Пристайко додав, що Британія залучила до цих навчань не лише своїх, а й іноземних фахівців із ще 10 країн.

"Перше, що вони проходять під час навчання, - це те, як вижити на полі бою. Друге - як бути ефективними солдатами. Це невелика п'ятитижнева програма, під час якої із цивільної людини британці допомагають нам зробити військових, які здатні ефективно воювати", - сказав посол.

Він також нагадав, що окрім цього, у Британії навчання проходять й українські медики, інженери, льотчики та моряки.

Навчання українських військових за кордоном

Велика Британія також значно розширить програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів. 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.

До весни 2023 року Німеччина навчатиме для Збройних Сил України до 5000 військовослужбовців.

Пентагон планує розширити програму підготовки для українських військових. Вона проходить на базі у Німеччині.