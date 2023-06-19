У Києві Рамафосу могли вбити російські ракети, а в Москві Путін відкинув його мирний план.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса побачив підстави для оптимізму в питанні досягнення миру в Україні після того, як відвідав Київ і Москву в складі африканської делегації. Про це він повідомив на своєму президентському сайті.

За словами Рамафоси, в обох столицях делегація пропонувала своє бачення мирного врегулювання, яке полягає в закликах до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів.

"Одним з ключових досягнень мирної місії став позитивний прийом, отриманий нами з обох сторін, який ми визнали обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", – заявив він.

Рамафоса наполягає на необхідності "піклуватися про життя людей" і "покласти край бойовим діям", щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнуванням.

Президент ПАР підкреслив, що Африка "матеріально зацікавлена" у врегулюванні російсько-українського конфлікту, оскільки продовольча ситуація на континенті в значній мірі залежить від поставок зерна і добрив з двох воюючих країн.

Рамафоса зазначив, що "конфлікт повинен бути врегульований шляхом переговорів і дипломатичними засобами". Він заявив про необхідність "поважати суверенітет країн відповідно до принципів Статуту ООН", але жодного разу прямо не заявив про необхідність виведення російських військ з української території.

"Обидва президенти Зеленський і Путін домовилися про подальші переговори після цього першого візиту. Оскільки взаємодія з обома сторонами і африканськими лідерами триває, ми сподіваємося, що в міру просування процесу можна буде закласти основу для деескалації конфлікту і переговорів — двох найважливіших попередніх умов міцного миру", – заявив Рамафоса.

Візит африканської делегації в Україну та Росію

16 червня Україну відвідала делегація африканських країн у складі представників ПАР, Замбії, Сенегалу та Єгипту, які разом з Конго та Угандою пропонують мирний план для України. Під час цього візиту Росія здійснила ракетну атаку по Києву та області.

17 червня африканська делегація прибула до Росії, де зустрілася з Путіним. Російський диктатор розкритикував ключові тези з "мирного плану" ПАР, оскільки там містився заклик до поваги кордонів. Володимир Зеленський теж фактично відкинув африканський план і заявив, що поки немає реальної альтернативи українському мирному плану, ключовим положенням якого є негайне виведення російських військ з України.

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