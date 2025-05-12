Німеччина готова дати Україні додаткову зброю у разі провалу переговорів, - новий очільник МЗС

Вадефуль наголосив, що у Берліні мають сподівання, що Москва погодиться на мирне врегулювання війни.

Німеччина запропонує Україні додаткові пакети озброєнь, якщо переговори з Росією щодо врегулювання війни проваляться. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефуль, пише The Guardian.

За словами міністра, Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів. Якщо переговорний процес провалиться, Німеччина готова запропонувати додаткові пакети озброєння для України.

Головний дипломат Німеччини також попередив Росію про подальші наслідки, зокрема посилення санкцій.

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Переговори про припинення вогню

Як писав УНІАН, 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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