ISW: Путін намагається обманути Захід, висуваючи умови 'раціональної' капітуляції України

Аналітики зазначили, що Кремль почав працювати на західну аудиторію та уряди.

Правитель РФ Володимир Путін намагається вплинути на західні дискусії щодо перемир'я в Україні. Кремль прагне використати тему перемовин для підриву єдності між Україною, США та європейськими союзниками на тлі вимог щодо 30-денного припинення вогню, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, російські посадовці активізували взаємодію з західними медіа. Це спроба Москви донести свої меседжі безпосередньо до адміністрації президента США Дональда Трампа та американців. Росіяни намагаються видати свої "мирні" ініціативи як нібито раціональні та помірковані.

"Пресконференція Путіна 11 травня і низка інтерв’ю Пєскова західним ЗМІ є частиною кампанії з просування кремлівських наративів у західний інформаційний простір", ‒ йдеться у звіті ISW.

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Аналітики вважають, що у такий спосіб Москва прагне переконати Захід у здатності Росії досягти військової перемоги в Україні та змусити Київ і його партнерів піти на поступки.

Натомість Путін продовжує наполягати на досягненні своїх максималістських цілей, серед яких повна капітуляція України, і не розглядає жодних мирних домовленостей, які не передбачають виконання всіх вимог Кремля. Така риторика також покликана приховати обмежені можливості армії РФ та відволікти увагу від нездатності Кремля досягти значних успіхів на фронті.

Переговори про припинення вогню

Як писав УНІАН, 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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