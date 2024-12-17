Він заявив, що Росію не влаштовують жодні пропозиції про заморожування війни.

Росію не влаштовують жодні пропозиції про замороження війни в Україні, і вона продовжить воювати, поки Україна не погодиться з висунутими Путіним умовами. Про це заявив представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Він заявив, що сценарії заморожування війни, про які йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном, неприйнятні для Кремля. За його словами, будь-які мирні ініціативи дадуть Україні "перепочинок на полі бою і час на переозброєння".

Він також різко відкинув ідею про участь НАТО у врегулюванні війни. "Альянс і перспектива членства в ньому України від самого початку були частиною проблеми, а не частиною її вирішення", - заявив Небензя.

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За його словами, Росія готова до переговорів, але тільки з тими, хто готовий "прийняти реальність і закінчити війну".

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також заявить про відмову від вступу до НАТО.

Мирні переговори з Росією

Раніше в NBC повідомляли про те, що команда Дональда Трампа веде переговори з Білим домом і Україною щодо завершення війни. За словами джерел видання, республіканець "має твердий намір закінчити війну в Україні в перший день президентства".

16 грудня Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни. За його словами, він має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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