Путіну може не сподобатися рішення про закінчення війни в Україні, але це буде логічним кроком.

Договір про припинення вогню між Україною та Росією може стати для кремлівського диктатора Володимира Путіна "гіркою пігулкою", але це буде для нього найрозумнішим кроком, вважають експерти. Цей крок може забезпечити "незалежність Росії" і відновлення відносин із Заходом.

Особливо на тлі втечі Башара Асада з Сирії до Москви з усією родиною, пише New York Post. "Криваве правління" його сім'ї в Сирії закінчилося через 53 роки. ЗМІ пише, що це величезна втрата як для іранського режиму, так і для Путіна - головних "спонсорів" режиму Асада.

Обраний президент Дональд Трамп засвоїв один розумний урок: програш у Сирії є ще однією причиною для кремлівського лідера відступити в Україні, оскільки це явна ознака того, що його імперські амбіції перевищують його можливості, незважаючи на його союз з Іраном і Китаєм.

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Повідомляється, що Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти край путінській війні в Україні, але також і те, що він не збирається просто кинути Київ. Це шанс для Путіна вийти з тіні, відновити взаємодію із Заходом і позбутися своєї нинішньої принизливої залежності від Пекіна.

"Навіщо ризикувати, залишаючись пішаком Пекіна, коли економіка Китаю і так перебуває в жалюгідному стані, а Трамп ще й налаштовується на торговельну розплату?", - йдеться в матеріалі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що падіння режиму Асада може завдати удару по прагненню Путіна бути впливовим гравцем на Близькому Сході. Зокрема, це демонструє те, що Росія занадто слабка зараз.

Крім того, Росія не зможе переломити ситуацію в Україні після того, як у неї звільнилася авіація, яка до цього перебувала в Сирії.

"Кількості літаків недостатньо для того, щоб зробити якийсь переломний момент. І знову ж таки, давайте повернемося до того, що росіяни не опанували українське небо за рахунок того, що наші військові активно працюють навіть завдяки тим же ПЗРК", - переконаний експерт.

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