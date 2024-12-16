Дональд Трамп заявив, що президент України має бути готовий до того, щоб укласти перемир'я.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни Росії проти України. За словами Трампа, він отримав сигнал від глави української держави, що він "хоче миру". Тому американський політик має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

А також Трамп підкреслив, що вважає "дурним і помилковим" рішення адміністрації президента США Джо Байдена в дозволі Україні ударів по території Росії західними ракетами.

Під час пресконференції Трамп також сказав, що на тимчасово окупованій території України немає жодної будівлі і люди туди не повернуться.

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"Людям нікуди повернутися. Там немає нічого, тільки руїни", - заявив він.

Це було відповіддю на запитання - "чи повинна Україна поступитися Росії частиною території". За словами обраного президента США, на відновлення українських міст, які постраждали внаслідок війни, може піти до 100 років.

Трамп також на прес-конференції зізнався, що не запросив Зеленського на свою інавгурацію в січні:

"Але якщо він хоче приїхати, я б хотів, щоб він був. Я маю на увазі, що я не запросив його зараз".

Що відомо про ініціативи Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп не зможе домовитися про мирну угоду в Україні, за словами колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби. Він вважає, що швидких перемовин не відбудеться через те, що між Україною та Росією існують "фундаментальні розбіжності".

А ось Андрій Єрмак наголосив, що Трамп хоче закінчити повномасштабну війну "справедливим миром"."Для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні та робочі гарантії", - сказав глава ОП.

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