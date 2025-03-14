Путін вирішив затягнути ситуацію, щоб продовжувати боротьбу якомога довше.

У ситуації з угодою про 30-денне перемир'я у Володимира Путіна було три варіанти: прийняти пропозицію, але втратити темп на полі бою; відхилити її, ризикуючи викликати невдоволення Дональда Трампа; або спробувати затягнути ситуацію, щоб продовжувати воювати якомога довше. І, як пише The Telegraph, він обрав третій варіант.

На словах вихваляючи ідею припинення війни, він сподівається залишитися в хороших стосунках із Трампом. Але його згадка про "нюанси", які необхідно обговорити, має стати тривожним сигналом, зазначає видання.

"Це класична російська тактика ведення переговорів. Розбиваючи кожну пропозицію на нескінченну кількість складових частин, вона намагається здаватися такою, що співпрацює, граючи водночас на час, затягуючи переговори і намагаючись використовувати факти на місцях, щоб вичавити максимум можливих поступок", - ідеться у статті.

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Тепер на Трампа і його адміністрацію чекає випробування на міцність нервів і авторитету.

Зокрема, вони можуть проігнорувати відмовки Путіна про "нюанси" і вимагати від нього негайно припинити вогонь. Це означало б проявити таку саму нетерплячість і примус, який вони застосували до Володимира Зеленського. Така тактика може включати застосування жорсткого пакета санкцій, якщо Росія не підкориться.

"Путін далеко не непереможний. Він втрачає до 1000 солдатів на день, його економіка перегрівається, і при збереженні нинішньої траєкторії він зіткнеться з серйозними внутрішніми проблемами до 2026 року. Якщо американці почнуть діяти жорстко, він, найімовірніше, здасться", - підкреслює The Telegraph.

Однак якщо США втягнуть Путіна в ретельне обговорення деталей, то фактично повторять помилки, допущені попередніми президентами США.

При цьому Путін уже дав зрозуміти, які карти він буде розігрувати на цих переговорах. Фактично, він заявив: якщо ви хочете, щоб я припинив насильство, вам краще мати справді велику морквину, щоб запропонувати мені в обмін. Також він порушив питання про те, хто слідкуватиме за дотриманням режиму припинення вогню, хто відстежуватиме порушення і кого звинувачуватиме?

Ці дебати можуть затягнутися на кілька днів або тижнів, зазначає The Telegraph.

Можливо, всупереч очікуванням, бойові дії припиняться цими вихідними. Однак інакше Путін спробує заманити американців у безстрокову дипломатію, використовуючи силу, щоб вирвати максимальні поступки і закласти основу для звинувачення України, якщо - коли - переговори (або припинення вогню, якщо справа зайде так далеко) зірвуться, підкреслюється в статті.

Угода про перемир'я - що відомо

Володимир Путін заявив, що не проти припинення вогню, але зажадав, щоб Україна зупинила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін станом на зараз фактично готує відмову від пропозиції США про 30-денне припинення вогню у війні. Правитель РФ не каже "ні" прямо, натомість він вдається до дій, які все затягують і унеможливлюють нормальні рішення.

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