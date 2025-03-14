Чи досягне Трамп своєї мети, залежить від того, як він і його радники проведуть подальші переговори з Москвою.

Президент США Дональд Трамп вкрай близький до угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але все залежить від російського лідера Володимира Путіна, а він поки що схиляється в протилежний бік, пише The Wall Street Journal.

Це поставило Трампа в скрутне становище, яке він сам собі створив, пише WSJ. Пообіцявши, що Путін хоче миру, і вчинивши тиск на Київ, щоб той підтримав 30-денну паузу в бойових діях, Трамп муситиме ухвалити обіцяне рішення про запровадження нових санкцій проти Москви, якщо Кремль відмовиться від плану.

"Але покарання Москви може стати ще однією перешкодою на і без того важкому шляху до укладення угоди, яке поставить під загрозу його масштабнішу мету - поліпшення відносин із Росією", - пише видання.

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Чи досягне Трамп своєї мети, залежить від того, як він і його радники проведуть переговори з Москвою. Замість того щоб прямо відкинути припинення вогню, російські чиновники можуть вимагати поступок до початку переговорів про припинення війни, що ще більше тисне на Трампа.

При цьому головне питання полягає в тому, чи Путін дійсно настільки прихильний до миру, як на цьому наполягає Трамп, або ж поступки, необхідні для того, щоб схилити його на свій бік, коштуватимуть Трампу підтримки з боку України та європейських урядів.

При цьому багато аналітиків, як і раніше, скептично ставляться до того, що Путін зрештою підпишеться під цією або будь-якою іншою пропозицією, зазначає WSJ.

Сенатор Ліндсі Грем, найближча довірена особа Трампа в Сенаті, написав у середу на сайті X: "Я вкрай скептично ставлюся до того, що Росія погодиться на припинення вогню, і я дуже сумніваюся, що вони хочуть закінчити цю війну". Він також повідомив, що до кінця тижня він введе "костоломні санкції і тарифи" проти Кремля.

Водночас, зазначає WSJ, Трамп не подає ознак того, що його стримує скептичне ставлення до переговорів щодо України з боку союзників, як у Конгресі, так і за кордоном.

"За словами аналітиків, він діє на основі власних інстинктів і з власних причин, не звертаючи уваги майже на жодні думки, окрім своєї власної", - йдеться у статті.

Угода про припинення вогню - що відомо

11 березня відбулася зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. За підсумками переговорів стало відомо, що Україна погодилася на пропозицію США про 30-денне припинення вогню, якщо на такий крок піде і Росія.

13 березня Росію відвідали представники США з метою зробити Москві аналогічну пропозицію. Правитель РФ Володимир Путін заявив, що не проти припинення вогню, але зажадав, щоб Україна зупинила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін станом на зараз фактично готує відмову від пропозиції США про 30-денне припинення вогню у війні. Правитель РФ не каже "ні" прямо, натомість він вдається до дій, які все затягують і унеможливлюють нормальні рішення.

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