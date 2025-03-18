Пєсков також відповів на запитання про особисту зустріч Путіна і Трампа.

У Кремлі вкрай різко відреагували на останні заяви про відправлення миротворчих військ в Україну. Так, спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав такі обговорення "небезпечною тенденцією".

Пєсков також заявив, що європейці, обговорюючи розміщення контингенту НАТО в Україні, "збираються тим самим створити додаткові першопричини конфлікту". При цьому, за його словами, життєздатне врегулювання конфлікту можливе тільки з урахуванням і з вирішенням його першопричин

Пєсков також прокоментував майбутню телефонну розмову Путіна і Трампа. Так, за його словами, ця розмова була узгоджена за кілька днів і підготовка до розмови ведеться головним чином щодо України.

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Відповідаючи на запитання про можливу особисту зустріч Путіна і Трампа, Пєсков заявив, що лідери двох країн самі встановлять строки своєї зустрічі, вона буде підготовлена, коли вони ухвалять рішення.

При цьому він сказав, що "поки що неможливо говорити про терміни, тому що немає ніяких натяків".

Миротворці в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що вже понад 30 країн приєдналися до "коаліції охочих", і багато хто з них готові відправити свої війська в Україну.

Також повідомлялося, що Британія готова відправити війська в Україну в статусі миротворців на необмежений термін. Однак британці не підуть на це доти, доки США не нададуть гарантій, що вступляться за миротворців у разі потреби.

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