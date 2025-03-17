Він зазначив, що розмови про розподіл українських земель уже ведуться деякий час.

Американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Путіним планує обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про поступки з обох боків і маючи на увазі Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

"Я думаю, що багато чого з цього вже обговорюється обома сторонами, Україною і Росією. Ми вже говоримо про це, про поділ певних активів", - цитує американського президента Reuters.

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Зусилля Трампа щодо закінчення війни в Україні

Раніше Трамп заявив, що планує поговорити з російським диктатором Путіним у вівторок. "Я поговорю з Путіним у вівторок. За вихідні було виконано багато роботи", - сказав Трамп.

При цьому західні ЗМІ зазначили, що Путін домагатиметься "залізних" гарантій у будь-якій мирній угоді щодо України, що ця країна не стане членом НАТО і збереже нейтральний статус. Кремль також категорично проти розміщення миротворців НАТО в Україні.

16 березня помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що РФ і США ведуть підготовку до зустрічі Трампа з Путіним.

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