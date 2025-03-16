Низка країн відправить своїх миротворців, тоді як інші повинні будуть допомагати Україні по-іншому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив плани створення західних миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців для України під час віртуальної зустрічі "коаліції охочих".

Високопоставлені джерела в уряді заявили, що прем'єр-міністр отримав підтримку "значно більшої" кількості країн, ніж початкові три держави, які запропонували відправити наземні війська. Хоча основну частину контингенту, ймовірно, складуть Велика Британія і Франція, пише The Times.

"Справа зайшла досить далеко. Це буде значна сила, до якої увійде велика кількість країн, що надають війська, а ще більша кількість держав нададуть підтримку іншими способами", - сказало одне з таких джерел в уряді.

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Військове джерело зазначило, що остаточна чисельність контингенту буде "впевнено перевищувати 10 000 осіб". Близько 35 країн погодилися постачати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку місії, яку описують як "стримувальну силу". У разі припинення вогню між Росією та Україною ця місія повинна буде утримати кремлівського диктатора Володимира Путіна від нового вторгнення. Крім того, Стармер заявив, що рано чи пізно лідеру РФ доведеться сісти за стіл переговорів.

Він додав: "Зараз саме час обговорити механізм управління та моніторингу повного припинення вогню і домовитися про серйозні переговори, спрямовані не просто на паузу, а на стійкий мир, підкріплений надійними заходами безпеки через нашу коаліцію охочих". На запитання про можливі дії миротворчої місії він відповів, що це питання обговорюватиметься між військовими керівниками вже зовсім скоро.

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Раніше УНІАН повідомляв, що британський міністр відповів, що буде в разі атаки росіян на миротворчий контингент. Міністр прямої відповіді на це запитання дати не зміг, зазначивши лише, що це було б червоною рискою, "яка раніше ще жодного разу не перетиналася з моменту заснування НАТО".

Крім того, Трамп зробив заяву про підтримку миротворців в Україні. Він зазначив, що насамперед слід зосередитися на забезпеченні припинення війни в Україні, яку Росія різко розширила повномасштабним вторгненням три роки тому.

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