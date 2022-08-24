Також президент вручив йому орден Свободи.

Президент України Володимир Зеленський вручив прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону орден Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної прес-конференції з Джонсоном у Києві.

"Сьогодні у День нашої незалежності, яку ми відзначаємо попри усе, я маю честь вручити Борису від імені усіх українців орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає те, що Борис робив і робить для нашої країни та для всієї Європи", - наголосив Зеленський.

Зокрема, британському прем'єру вручено цей орден за видатний особистий внесок у зміцнення українсько-британського промислового співробітництва та підтримання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Своєю чергою, Джонсон подякував Зеленському за вручення йому цього ордена і за визнання зусиль Британії на підтримку України.

Також ім'я Бориса Джонсона викарбували на Алеї сміливості у Києві.

Крім того, Зеленський і Джонсон погасили спеціальний поштовий блок марки "Вільні, Незламні та Непереможні!" та поставили свої підписи.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що сьогоднішня марка присвячена 31-й річниці незалежності України та шести місяцям захисту і оборони державної незалежності від російської агресії.

Також на церемонії погашення марки був присутній автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.

Нагадаємо, що першим на Алеї сміливості відзначили президента Польщі Анджея Дуду.

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