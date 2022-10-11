Міжнародний кримінальний суд проведе розслідування масованої атаки Росії по Україні.

У війні в Україні настане "день розплати" за військові злочини.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у коментарі CNN.

Міжнародне право збирається забезпечити покарання для винних і для всіх тих, хто за допомогою зброї і ракет "здатний налякати найуразливіших".

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"Закон може бути не таким сильним, як хотілося б багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає. І закон в грі", - сказав Хан.

Глава МКС зазначив, що надзвичайно стурбований загибеллю мирних жителів в результаті масованої атаки Росії по Україні. Міжнародний кримінальний суд проведе розслідування.

"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки і чоловіки. Це питання, яке зачіпає питання моралі, питання права і питання емпатії і людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - додав Хан.

Масована атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня росіяни завдали понад 84 ракетних і авіаційних ударів по території нашої країни.

Внаслідок дій російських окупантів загинули 14 людей, 97 отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що своїми атаками РФ тільки ще більше об'єднує українців.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що цієї ночі Україну може чекати новий масований удар.

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