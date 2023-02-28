Споживання електроенергії на звичайному рівні, дефіцит поки не прогнозується.
Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, в енергосистемі працюють всі види електростанцій. Завдяки водопіллю активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.
"Споживання на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки не прогнозується", - йдеться в повідомленні.
"Увечері понеділка було відновлено живлення Одеси та Одеського району. Зараз Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тому можливі невеликі обмеження", - повідомили в прес-службі.
Крім цього, складною залишається ситуація в прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.
Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.
Ситуація в енергосистемі України
Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних і дронових атак на об'єкти магістральних мереж "Укренерго", спричинивши масштабні пошкодження.
Внаслідок російської агресії Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.
27 лютого 2023 року міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявила про те, що США вражені швидкістю, з якою українці ремонтують пошкоджені енергомережі.