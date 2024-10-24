Як саме вчинять з Монголією, визначить Асамблея країн-учасниць.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) попередньо визнав Монголію винною у порушенні Римського статуту через її відмову заарештувати Володимира Путіна під час візиту в цю країну. Про це повідомляє прес-служба МКС.

"Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду визнала, що Монголія, не заарештувавши пана Путіна, коли він перебував на її території, і не передала його Суду, не виконала прохання Суду співпрацювати в цьому відношенні всупереч положенням Римського статуту, тим самим перешкоджаючи Суду виконувати свої функції та повноваження", – йдеться у заяві.

З огляду на серйозність порушення, яке вчинила Монголія, це питання тепер передадуть на розгляд Асамблеї держав-учасниць МКС. В організації наголосили, що дипломатичний імунітет чи імунітет глави держави у випадку з ордерами на арешт, виданими МКС, значення не має.

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"Держави-учасниці та ті, хто визнає юрисдикцію Суду, зобов’язані заарештовувати та видавати осіб, які підпадають під ордер МКС, незалежно від офіційної посади чи громадянства. (...) Суд виконує функції, які відповідають загальним інтересам міжнародного співтовариства, здійснюючи юрисдикцію над найсерйознішими міжнародними злочинами, які включають серйозні порушення основних норм міжнародного права", – наголосили в суді.

Яке саме покарання для Монголії може призначити Асамблея держав-учасниць МКС – не уточнюється.

Візит Путіна до Монголії

Як писав УНІАН, на початку вересня російський диктатор прилетів з візитом до Монголії, яка є учасницею Міжнародного кримінального суду. Юридично Монголія була зобов’язана виконати ордер на його арешт, виписаний в березні 2023 року.

За даними видання Bloomberg, перед цим візитом Монголія дала Кремлю тверді гарантії, що вона проігнорує свої міжнародні зобов’язання і не заарештує російського диктатора.

Тоді у МКС пригрозили Монголії наслідками за відмову виконати ордер на арешт Путіна.

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