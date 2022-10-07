У Росії є списки громадян, які виявляють протестні настрої і становлять загрозу для режиму Путіна.

Російське керівництво цілеспрямовано винищує населення Росії, яке виступає проти політики Кремля, а також жителів окупованих регіонів шляхом мобілізації.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький у програмі "Орестократія".

Як приклад Скібіцький навів Північний Кавказ, де є ймовірність виникнення протестного руху.

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"Тому йде повна мобілізація молодих людей з тих місць, які здатні протистояти, які здатні виступити проти Кремля", – зазначив представник розвідки.

У російської влади є списки і дані громадян, які проявляють протестні настрої і становлять загрозу для режиму Путіна. Ліквідацію цієї небезпеки можна легко прикрити мобілізацією.

Так, активна мобілізація проходить в Татарстані та інших регіонах, де проживають національні меншини, які пізніше можуть виступити проти політики Кремля.

"Якщо ми говоримо про бурятів, про регіони РФ, розташовані за тисячі кілометрів від Москви, вони не сильно розвинені. Ми бачимо, ті ж унітази, пральні машини вивозять з України ... В результаті мобілізації вони стануть ще більш депресивними, тому що призивається молоде населення, досвідчені робітники. Рано чи пізно сільське населення зрозуміє всю трагедію свого існування", – наголосив Скібіцький.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення в Росії часткової мобілізації. За офіційними даними, призвати планували близько 300 тисяч громадян.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що оголосивши в РФ мобілізацію і зробивши спробу анексії частин чотирьох областей України, російський президент Володимир Путін створив для себе дуже загрозливу ситуацію.

Примітно, що число громадян, які залишили Росію через мобілізацію, втричі перевищило офіційний план по призову в армію. З країни виїхали близько 1 млн осіб.

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