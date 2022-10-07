Сама мобілізаційна система в Росії була зруйнована ще 8-10 років тому.

Росія вже почала перекидати на гарячі ділянки фронту мобілізованих - тих, хто пройшов збори резервістів.

Про це в бесіді з Юлією Латиніною розповів військовий експерт Роман Світан.

Сама мобілізаційна система в Росії була зруйнована ще 8-10 років тому через непотрібність, зазначив він. Цих "мобіків" росіяни вивели "у поля" без підготовки.

"Доукомплектування частин проходило або на лінії фронту, або сам фронт підійшов до місця дислокації частин. Поки не можна сказати, що вони себе якось проявили. Їх використовують як в'ючних тварин: спочатку визначають тилові завдання, але так як ситуація динамічна, тому вони також потрапляють в полон, як було у Лимані", - пояснив Світан.

Він додав, що вже через 2-3 тижні в Україну можуть зайти до 50 тисяч мобілізованих РФ, але "вони першими потраплять під роздачу, бо не готові воювати навіть і в тилу".

"Піде зворотна хвиля гробиків цих "мобіків" у середині листопада. Вона закриє всі мобілізаційні моменти, як це було в Афганістані. Поховати одну людину вимагає разів у 10 більше часу, ніж призвати одну людину. Тому цією зворотною хвилею в середині листопада всі мобілізаційні системи РФ будуть зупинені", - сказав Світан.

Світан підкреслив, що наразі спостерігається дефіцит сил у Росії, тому кожному новоприбулому знайдеться робота.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. У підсумку з Росії втекли сотні тисяч чоловіків.

Попередньо російське командування планувало набрати до 300 тисяч військовозобов'язаних. З'являються все нові дані, що деяких "резервістів" уже кинуто на найгарячіші ділянки лінії фронту.

На думку західних експертів, мобілізація навряд чи зможе змінити нинішнє складне становище ЗС РФ на полі бою. Деякі ЗМІ пишуть, що оновлення розбитих частин новобранцями може хіба що уповільнити просування ЗСУ.

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