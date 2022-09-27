Кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Сполучені Штати Америки розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію, в індивідуальному порядку.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За її словами, Штати чітко розмежували дії уряду РФ і його армії в Україні і російського народу.

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"Таким чином, кожен, хто шукає притулку від переслідувань, незалежно від їх національності, може подати заяву про надання притулку в Сполучених Штатах, і його заявка буде розглянута в кожному конкретному випадку", - додала вона.

Прес-секретар зазначила, що не буде обговорювати політику інших країн у цьому питанні.

Мобілізація в Росії і реакція суспільства на неї

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

Після цього в ряді міст почалися протести. За даними ЗМІ, в перший день силовики затримали близько 1320 осіб з 39 міст.

Масові протести проти мобілізації проходять в Дагестані, Кабардино-Балкарії і Якутії. Судячи з відео з соцмереж, першими там вийшли матері і дружини чоловіків, які отримали повістки.

Також відразу після рішення Путіна росіяни почали масово тікати з країни. Найбільш популрними країнами стали Казахстан, Грузія і Вірменія.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи тим, хто хоче уникнути мобілізації.

В Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які тікають від мобілізації. Влада Ірландії також розгляне таку можливість.

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