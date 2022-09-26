Країни блоку прагнуть до скоординованого підходу до росіян які тікають від мобілізації.

Європейська комісія перегляне візову політику щодо росіян зважаючи на те, що вони масово залишають свою країну після оголошення мобілізації.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС зустрілися сьогодні вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян які тікають від мобілізації. Вони погодилися доручити Комісії оновити керівні принципи щодо візової політики стосовно Росії, враховуючи "національну безпеку" держав-членів", – написал Джозвяк.

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Візовий бан для росіян

Як писав УНІАН, раніше цього місяця Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що рішення призведе до збільшення візового збору з 35 євро до 8 євро, необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз та суворих правил видачі багаторазових віз.

При цьому низка країн, як от Естонія, Латвія, Литва Польща закрили в’їзд російським туристам, дозволивши його тільки в окремих випадках (для дипломатів, дисидентів тощо).

Після того, як 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок мобілізації на війну в Україні, росіяни почали масово тікати з країни. За останньою інформацією, країну залишили більше 200 тисяч чоловіків.

У зв’язку з цим голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав європейські країни дозволити в’їзд росіянам, які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди.

Думки серед лідерів країн Європи щодо того, чи варто сприяти втечі росіян від мобілізації, розділилися. Поки Чехія, Іспанія і Німеччина говорять про готовність відкрити для них кордони, Польща, Литва, Латвія і Естонія наполягають на тому, що росіяни мають залишатися в своїй країні. Фінляндія також сповіщала про наміри обмежити в’їзд росіян на тлі того, що громадяни РФ обирали цю країну як один із основних маршрутів для втечі.

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