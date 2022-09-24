При цьому глава уряду країни підкреслив, що пріоритетом залишиться прийом українських родин.

Ірландія розгляне можливість допуску на свою територію громадян Росії, які тікають від мобілізації.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Міхол Мартін у коментарі виданню The Journal.

"Нам потрібно все це оцінити. Передусім ми приймаємо українські сім’ї, які тікають від війни. Для нас це було пріоритетом, як і ті, хто подає заяву на притулок у нормальному порядку, чия кількість цього року зросла. Це завдає значного тиску на країну", – сказав прем’єр.

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Нагадаємо, Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії та скасувала візовий режим.

Також Мартін поставив під сумнів перебування Росії серед постійних членів Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вона за допомогою вето "може вести несправедливу війну, що є кричущим порушенням основоположного Статуту ООН".

"Гадаю, в межах ООН це дуже серйозне питання для всіх, і воно спонукає до прискорення реформ на найвищому рівні в Організації", – сказав Мартін.

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі та Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділках міліції затриманим вручали повістки.

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