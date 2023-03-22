Президент Молдови підписала закон, який офіційно скасовує вигадану при СРСР "молдавську мову".

Президент Молдови Майя Санду підписала закон, яким "молдавську мову" офіційно перейменовано на "румунську мову". Про це глава держави повідомила у себе в Facebook.

"Сьогодні я підписала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", – заявила Санду.

На думку президента Молдови, твердження про існування якоїсь молдавської мови, що існує окремо від румунської, "переслідують тільки одну мету: розділити нас".

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"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підкорити і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, займалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", – зазначила Санду.

Молдова протистоїть російському впливу

Минулого тижня парламент Молдови ухвалив закон, яким словосполучення "молдавська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в офіційних документах слід замінити словосполученням "румунська мова". Рішення було ухвалено всього за 2 хвилини, попри протести комуністів і соціалістів.

Також стало відомо, що Молдова готує санкції проти російських громадян, причетних до нападу на Україну. Також Кишенев обіцяє приєднатися і "до інших санкційних режимів" Євросоюзу.

Президент Молдови Майя Санду днями заявила, що її країна повністю на боці України в повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. За словами Санду, молдавани ніколи не будуть "на боці вбивць".

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