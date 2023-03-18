Вона зазначила, що молдовани засудили війну Путіна з перших днів.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила на підтримці України у повномасштабній війні Росії та зазначила, що її країна ніколи не буде "на боці вбивць"

Як повідомляє NewsMaker, про це Санду сказала в п’ятницю в інтерв’ю телеканалу Moldova 1.

"Молдовани ніколи не були і не будуть на боці вбивць. Ми засудили агресію Росії проти України з першого дня війни", – підкреслила Санду.

Лідерка додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії повалити конституційний лад у Молдові, а також про втручання в її внутрішні справи, пропаганду й дезінформацію, що їх супроводжували.

"Але коли у нас з'явилися переконливі докази того, що вони намагаються повалити владу в Кишиневі, демократично обрану громадянами Молдови, тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги", – наголосила Санду.

За словами президентки, Молдова знаходить ресурси для свого розвитку у Румунії, ЄС, США та Японії. Кремль країні ніяк не допомагає.

"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", – додала Санду.

Ймовірні заворушення у Молдові: останні новини

Кілька тижнів тому влада Молдови заявила, що їм відомо про підготовку держперевороту в країні з боку Росії, а 28 лютого проросійська партія "Шор" зібрала мітинг у столиці, на якому вимагали від влади компенсацію комунальних витрат.

12 березня мітинг повторився. Силовики затримали 54 людини, серед яких 12 неповнолітніх. Як зазначала американська розвідка, спровокувати повстання проти прозахідного уряду Молдови хочуть пов'язані з Росією люди.

Згодом влада країни повідомила, що правоохоронці запобігли масовим заворушенням, до країни не впустили представника ПВК "Вагнер".

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