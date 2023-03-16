Перед засіданням комуністи і соціалісти вимагали виключити законопроект про румунську мову з порядку денного.

Молдавський парламент ухвалив у другому читанні ініційований провладною партією PAS законопроект, який закріплює в усіх законах поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Перед засіданням комуністи і соціалісти вимагали виключити законопроект про румунську мову з порядку денного, але їхня пропозиція не набрала необхідної кількості голосів, передає ЄвроПравда.

Ухвалення законопроекту відбувалося без обговорення і зайняло всього пару хвилин. За ухвалення законопроекту проголосували 58 депутатів. Після цього депутати PAS встали й вигукували "Браво!", а комуністи і соціалісти розгорнули плакати на знак протесту.

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Молдавська мова: деталі

З 1989 року державною мовою Молдови за конституцією є "молдавська мова". Де-юре вона ідентична румунській мові. 5 грудня 2013 року Конституційний суд Молдови виніс мовну постанову, але в ній немає відповіді на питання, яка мова є державною у країні. У законах превалювала синтагма "молдавська мова". Зміни до Конституції з цього питання парламент раніше не вносив. Але 2 березня 2023 року схвалив законопроект, згідно з яким усі синтагми "молдавська мова" будуть замінені у всіх документах і Конституції на "румунську мову".

Раніше молдавській мові були присвоєні коди ISO 639: "mo" та "mol", у 2000-ті роки вони були скасовані і зараз молдавська не має окремого коду ISO. Також відомий довідник з мов світу Ethnologue: Languages of the World, який містить дані про більш ніж 7 тис. живих мов світу, не згадує молдавську як окрему мову, а як альтернативну назву румунської.

В березні 2017 року на сайті тодішнього президента Ігоря Додона назва мови була змінена з румунської на молдавську. На його думку цей крок відпрвідав Конституції країни. Після обрання президентом Майїі Санду назва мови була знову змінена на румунську.

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