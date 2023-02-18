Деякий час тому Молдова обгрунтовано побоювалася військового вторгнення і окупації Росією.

Україна зараз рятує Молдову від потенційного вторгнення РФ. При цьому після багатьох років впливу російської пропаганди населення Молдови не готове рухатися в НАТО. Про це заявила президент Молдови Майя Санду на Мюнхенській конференції з безпеки.

Так, коментуючи російське вторгнення в Україну, Санду зазначила, що серйозна загроза окупації Молдови російськими військами існувала донедавна. Однак тепер ці ризики, на її думку, суттєво знизилися завдяки успіхам ЗСУ.

"Немає безпосередньої військової загрози для Молдови, Україна забезпечує нашу безпеку", - підкреслила президент.

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У той же час Майя Санду констатувала що населення Молдови зараз не готове інтегруватися в НАТО, хоча необхідність відмови від нейтрального статусу вже стала очевидною.

"Коли ми бачимо, що Росія робить, стає ясно, що нейтральність нас не захищає. Однак поки немає суспільної підтримки зміни цього... Одна з причин – це тривала російська пропаганда. А зараз пропаганда РФ намагається довести, що нейтральність означає, що Молдова не повинна посилювати свої сили безпеки", – заявила Санду.

Ситуація в Молдові

9 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що раніше передав владі Молдови російські плани з організації перевороту в країні, перехоплені українською розвідкою. У Кишиневі ці слова підтвердили.

Пізніше президент Молдови Майя Санду розкрила плани Росії по перевороту в країні. Москва має намір використати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн.

Побоюючись приїзду диверсантів під виглядом футбольних уболівальників Молдова заборонила сербським футбольним фанатам приїжджати на матч, що проходив в країні 14 лютого.

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